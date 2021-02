Lungo applauso alla Camera per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: al via l'apertura di un'inchiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un Lungo applauso in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, ha preceduto l’inizio dell’intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unin memoria dell’ambasciatoree del carabiniere, uccisi in Congo, ha preceduto l’inizio dell’intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio...

ItaliaViva : RT @raffaellapaita: Commovente il lungo applauso nell’Aula di @Montecitorio in memoria di Luca #Attanasio e Vittorio #Iacovacci, due grandi… - BotCongo : RT @raffaellapaita: Commovente il lungo applauso nell’Aula di @Montecitorio in memoria di Luca #Attanasio e Vittorio #Iacovacci, due grandi… - raffaellapaita : Commovente il lungo applauso nell’Aula di @Montecitorio in memoria di Luca #Attanasio e Vittorio #Iacovacci, due gr… - giornaleradiofm : Lungo applauso alla Camera a memoria Attanasio e Iacovacci: (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Un lungo applauso in memoria de… - condorbox : Lungo applauso alla Camera a memoria Attanasio e Iacovacci #news -