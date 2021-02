Luna Rossa : nuovi foil, vele ed altro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell'ottica di migliorare le proprie prestazioni, tanto lavoro alla base Italiana a Auckland anche durante la notte neozelandese. Molto dipenderà dalle condizioni meteo dal 6 al 15 Marzo prossimo. Max Sirena sta spingendo l'intero team di Luna Rossa a dare il meglio di se per recuperare quella velocità ( si dice di un 20-30% ) che manca all'imbarcazione Italiana. Si è creato un testa di ponte tra la Nuova Zelanda e l'Italia alla ricerca frenetica di migliorie da apportare in attesa della finale dell'America's Cup.nuovi foil sono attesi da montare in queste ore per migliorare aerodinamicità e velocità, in versione rivista rispetto agli attuali. Anche un nuovo pacchetto vele è in arrivo dall'Italia con nuove scotte . Si dice anche che siano in corso lavori aerodinamici sullo scafo italiano con ... Leggi su velaac (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell'ottica di migliorare le proprie prestazioni, tanto lavoro alla base Italiana a Auckland anche durante la notte neozelandese. Molto dipenderà dalle condizioni meteo dal 6 al 15 Marzo prossimo. Max Sirena sta spingendo l'intero team dia dare il meglio di se per recuperare quella velocità ( si dice di un 20-30% ) che manca all'imbarcazione Italiana. Si è creato un testa di ponte tra la Nuova Zelanda e l'Italia alla ricerca frenetica di migliorie da apportare in attesa della finale dell'America's Cup.sono attesi da montare in queste ore per migliorare aerodinamicità e velocità, in versione rivista rispetto agli attuali. Anche un nuovo pacchettoè in arrivo dall'Italia con nuove scotte . Si dice anche che siano in corso lavori aerodinamici sullo scafo italiano con ...

NicolaPorro : L’esultanza del cotimoniere di #LunaRossa non è solo sport. È l’emblema di un orgoglio patrio ???? che vien fuori nei… - Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - MissMar16662447 : RT @ilruttosovrano: +++ L'Amerigo Vespucci e Luna Rossa si scontrano in mare +++ - Billamix : RT @Read2morrow: Il mondo dell'economia, del turismo e dello sport. Un mix vincente dietro l'America's Cup. Ne parliamo su 2morrow. https:/… -