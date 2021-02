Luna Rossa: duello tecnologico con New Zealand. Nuovi foil contro le vele Batman (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Auckland, 24 febbraio 2021 " L'America's Cup si giocherà al meglio delle 13 regate tra Luna Rossa e Team New Zealand , ma il campo di regata sarà solo la punta dell'iceberg di un processo tecnologico ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Auckland, 24 febbraio 2021 " L'America's Cup si giocherà al meglio delle 13 regate trae Team New, ma il campo di regata sarà solo la punta dell'iceberg di un processo...

NicolaPorro : L’esultanza del cotimoniere di #LunaRossa non è solo sport. È l’emblema di un orgoglio patrio ???? che vien fuori nei… - Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Gerryaliteit : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - 2849Dama : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -