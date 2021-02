Luigi Serino premiato a Londra per “Marucchì – The Moroccan”, vita clandestina di un immigrato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’obiettivo alla base di questo prodotto cinematografico era ambizioso e molto personale: sottolineare il disagio sociale e al tempo stesso farlo da una prospettiva diversa, che potesse essere compresa appieno anche da chi non vive tutte le contraddizioni di Napoli. Proprio come il regista, che è cresciuto a Quarto ma che poi ha scelto di trasferirsi in Inghilterra, a Reading, dove tuttora risiede. Il messaggio, insomma, doveva risultare universale, capace di lasciare un segno in ogni tipo di spettatore. Luigi Serino è riuscito in questa missione con Marucchì – The Moroccan. Il cortometraggio, della durata di 25 minuti e prodotto da Mos Maiorum Films, è stato presentato al London Indie Film Festival che l’ha eletto vincitore del premio come “Best Narrative Short” nel mese di gennaio. Con questo riconoscimento, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’obiettivo alla base di questo prodotto cinematografico era ambizioso e molto personale: sottolineare il disagio sociale e al tempo stesso farlo da una prospettiva diversa, che potesse essere compresa appieno anche da chi non vive tutte le contraddizioni di Napoli. Proprio come il regista, che è cresciuto a Quarto ma che poi ha scelto di trasferirsi in Inghilterra, a Reading, dove tuttora risiede. Il messaggio, insomma, doveva risultare universale, capace di lasciare un segno in ogni tipo di spettatore.è riuscito in questa missione con– The. Il cortometraggio, della durata di 25 minuti e prodotto da Mos Maiorum Films, è stato presentato al London Indie Film Festival che l’ha eletto vincitore del premio come “Best Narrative Short” nel mese di gennaio. Con questo riconoscimento, ...

MalfiToto : RT @napolista: Luigi Serino premiato a Londra per “Marucchì – The Moroccan”, vita clandestina di un immigrato Il cortometraggio è stato pre… - napolista : Luigi Serino premiato a Londra per “Marucchì – The Moroccan”, vita clandestina di un immigrato Il cortometraggio è… -