"L'Ue sta perdendo la Slovenia. Contro la stampa sistematici attacchi umilianti" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le giornaliste slovene “mentono per vivere”. Le giornaliste slovene “sono prostitute” o “figlie di prostitute”. Le giornaliste slovene “fanno parte del deep state”. Accuse così “umilianti qualificano più chi le pronuncia che di chi le riceve, ma questo non ci fa sentire meglio: le reporter del mio Paese sono sottoposte a pressione maggiore degli uomini, perché attaccate sul personale, è stato superato ogni standard di decenza”, riferisce Petra Lesjak Tusek, presidente dell’associazione dei giornalisti sloveni. Presidente, si sta inquinando l’ambiente mediatico anche a Lubiana. Perché il Governo ha recentemente accusato le giornaliste di far parte del deep state (teoria cospirazionista in arrivo dagli Usa) o di mentire per vivere? Non è successo niente di speciale, è un ritornello in ripetizione costante, solo perché sempre più donne si occupano di politica o ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le giornaliste slovene “mentono per vivere”. Le giornaliste slovene “sono prostitute” o “figlie di prostitute”. Le giornaliste slovene “fanno parte del deep state”. Accuse così “qualificano più chi le pronuncia che di chi le riceve, ma questo non ci fa sentire meglio: le reporter del mio Paese sono sottoposte a pressione maggiore degli uomini, perché attaccate sul personale, è stato superato ogni standard di decenza”, riferisce Petra Lesjak Tusek, presidente dell’associazione dei giornalisti sloveni. Presidente, si sta inquinando l’ambiente mediatico anche a Lubiana. Perché il Governo ha recentemente accusato le giornaliste di far parte del deep state (teoria cospirazionista in arrivo dagli Usa) o di mentire per vivere? Non è successo niente di speciale, è un ritornello in ripetizione costante, solo perché sempre più donne si occupano di politica o ...

