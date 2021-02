Lockdown in Alto Adige fino al 14 marzo, si esce solo per lavoro e motivi di salute (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contagi ancora troppo alti. Al punto che in Alto Adige è stato prolungato il Lockdown fino 14 marzo. A preoccupare anche le varianti del virus: da quella inglese alla sudafricana intercettate in alcuni comuni. A comunicare la decisione è stato il governatore Arno Kompatscher dopo la riunione della Giunta provinciale. Le regole Resta il divieto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contagi ancora troppo alti. Al punto che inè stato prolungato il14. A preoccupare anche le varianti del virus: da quella inglese alla sudafricana intercettate in alcuni comuni. A comunicare la decisione è stato il governatore Arno Kompatscher dopo la riunione della Giunta provinciale. Le regole Resta il divieto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

