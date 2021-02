Lo smartwatch per bambini di Disney e Vodafone è nei negozi. Funziona in tutto il mondo con soli 5 euro al mese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Neo, lo smartwatch creato da Disney e Vodafone su misura per le esigenze dei più piccoli, è finalmente acquistabile nei negozi. Costa 199 euro, ma servono 4.99 euro al mese per tenerlo attivo. ... Leggi su dday (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Neo, locreato dasu misura per le esigenze dei più piccoli, è finalmente acquistabile nei. Costa 199, ma servono 4.99alper tenerlo attivo. ...

Digital_Day : Lo possono prendere tutti. Anche chi non ha Vodafone - ScontiCOfferte : Willful Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Android iOS Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi ?? ?? 19.99€ i… - GoldenBackstage : Il celebre modello #DavidGandy testimonial della campagna di lancio di Vodafone Neo, lo smartwatch per bambini - mondomobileweb : Vodafone sceglie il modello David Gandy per il lancio sul mercato dello Smartwatch Neo - ScontiCOfferte : Willful Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Android iOS Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi ?? ?? 19.99€ i… -