Liz Mills, la coach che ha riportato la nazionale maschile del Kenya alle finali dell'Afrobasket: "Io la prima donna? Dateci più opportunità" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tiro sulla sirena è un espediente narrativo decisamente banalotto per le storie di pallacanestro. Ma quella di Liz Mills è una storia vera. Quando Tylor Ongwae, un passato anche in Italia, ad Avellino, sta per rilasciare la sfera, il Kenya è sotto di un punto contro l'Angola e mancano due secondi alla fine. Quel tiro tocca il ferro e poi scivola nella retina: significa qualificazione e ad Afrobasket 2021, la fase finale del torneo continentale che si terrà in Rwanda. La Mills salta in piedi, assieme a tutta la panchina: sì, il Kenya a Kigali il 24 agosto ci sarà. E' un traguardo storico: un commissario tecnico donna che porta alle fasi finali di una manifestazione continentale una nazionale maschile, che peraltro a quel torneo ci ...

