LIVE VOLLEY Civitanova-Kedzierzyn Kozle 1-2 (23-25, 25-14, 21-25, 14-14), quarti Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cucine Lube Civitanova-Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle si sfidano nella gara di andata dei quarti di finale di CEV Champions League maschile 2020/2021. I cucinieri tornano sul campo di casa per affrontare la compagine polacca con l'obiettivo di avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno. L'appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 24 febbraio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL PROGRAMMA COMPLETO DEI quarti DI ANDATA RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League MASCHILE

