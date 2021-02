LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: volata strepitosa di Sam Bennett! Beffati Dekker e Ewan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Invariata la classifica generale, comandata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). 13.46 Ecco la top ten di giornata: 1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 40 35 4:51:51 2 Dekker David Team Jumbo-Visma 15 20 ,, 3 Ewan Caleb Lotto Soudal 6 12 ,, 4 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 9 ,, 5 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 7 ,, 6 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 5 ,, 7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 3 ,, 8 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 2 ,, 9 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 1 ,, 10 GROVES Kaden Team BikeExchange , 13.45 Molto bene Elia Viviani quarto, seguito da Matteo Moschetti. Ottavo Giacomo Nizzolo. 13.43 Secondo David Dekker (Jumbo-Visma) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). 13.42 Che capolavoro da parte di Bennett, che grazie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Invariata la classifica generale, comandata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). 13.46 Ecco la top ten di giornata: 1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 40 35 4:51:51 2David Team Jumbo-Visma 15 20 ,, 3Caleb Lotto Soudal 6 12 ,, 4 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 9 ,, 5 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 7 ,, 6 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 5 ,, 7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 3 ,, 8 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 2 ,, 9 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 1 ,, 10 GROVES Kaden Team BikeExchange , 13.45 Molto bene Elia Viviani quarto, seguito da Matteo Moschetti. Ottavo Giacomo Nizzolo. 13.43 Secondo David(Jumbo-Visma) e Caleb(Lotto Soudal). 13.42 Che capolavoro da parte di Bennett, che grazie ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour quarta tappa in DIRETTA: la giornata più lunga. Atteso lo sprint di gruppo a Marjan Island - #quarta… - infoitsport : LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar padrone indiscusso di Jebel Hafeet! Primato rinforzato - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: 4? per De Gendt e Gallopin. Accelerazione della Deceuninck-Quick Step -… -