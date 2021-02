LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: ripresi Le Gac e Bidard. Si prepara la volata! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Ben messa la Lotto Soudal di Caleb Ewan. 13.18 Siamo a 17 chilometri dal traguardo. 13.15 Plotone molto tranquillo. Gli ultimi attimi prima della grande battaglia verso la volata di gruppo. 13.11 Poco più di 20 km alla fine della tappa di Marjan Island. 13.06 Sottolineiamo che David Dekker (Jumbo-Visma) si è preso il terzo posto al traguardo intermedio dietro a Le Gac e Bidard. 13.04 Avanza la Bora-Hansgrohe di un altro favorito del giorno, Pascal Ackermann. 13.00 Gruppo ufficialmente compatto. 12.57 8? per i fuggitivi. 12.53 Si porta davanti anche Giacomo Nizzolo con la sua Qhubeka Assos. 12.49 Scende chilometro dopo chilometro il vantaggio dei battistrada. Il gap tra il gruppo e Le Gac e Bidard è di soli 53?. 12.46 38 km al traguardo e soltanto 1’04” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Ben messa la Lotto Soudal di Caleb Ewan. 13.18 Siamo a 17 chilometri dal traguardo. 13.15 Plotone molto tranquillo. Gli ultimi attimi prima della grande battaglia verso la volata di gruppo. 13.11 Poco più di 20 km alla fine delladi Marjan Island. 13.06 Sottolineiamo che David Dekker (Jumbo-Visma) si è preso il terzo posto al traguardo intermedio dietro a Le Gac e. 13.04 Avanza la Bora-Hansgrohe di un altro favorito del giorno, Pascal Ackermann. 13.00 Gruppo ufficialmente compatto. 12.57 8? per i fuggitivi. 12.53 Si porta davanti anche Giacomo Nizzolo con la sua Qhubeka Assos. 12.49 Scende chilometro dopo chilometro il vantaggio dei battistrada. Il gap tra il gruppo e Le Gac eè di soli 53?. 12.46 38 km al traguardo e soltanto 1’04” ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour quarta tappa in DIRETTA: la giornata più lunga. Atteso lo sprint di gruppo a Marjan Island - #quarta… - infoitsport : LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar padrone indiscusso di Jebel Hafeet! Primato rinforzato - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar e Yates in testa alla corsa! Si stacca Nibali - #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: 4? per De Gendt e Gallopin. Accelerazione della Deceuninck-Quick Step -… -