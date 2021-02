LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: ripresi Le Gac e Bidard. Gruppo compatto ai -30 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Avanza la Bora-Hansgrohe di un altro favorito del giorno, Pascal Ackermann. 13.00 Gruppo ufficialmente compatto. 12.57 8? per i fuggitivi. 12.53 Si porta davanti anche Giacomo Nizzolo con la sua Qhubeka Assos. 12.49 Scende chilometro dopo chilometro il vantaggio dei battistrada. Il gap tra il Gruppo e Le Gac e Bidard è di soli 53?. 12.46 38 km al traguardo e soltanto 1’04” per i fuggitivi. 12.43 Tra 10 km ci sarà il secondo traguardo volante di giornata. 12.40 Cambio bici per Bidard. 12.36 Arriva anche la Deceuninck-Quick Step del velocista irlandese Sam Bennett. 12.31 50 km al traguardo e 2’08” per OLIVEr Le Gac (Groupama-FDJ) e Francois Bidard (AG2R Citroen Team). 12.28 A dar manforte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Avanza la Bora-Hansgrohe di un altro favorito del giorno, Pascal Ackermann. 13.00ufficialmente. 12.57 8? per i fuggitivi. 12.53 Si porta davanti anche Giacomo Nizzolo con la sua Qhubeka Assos. 12.49 Scende chilometro dopo chilometro il vantaggio dei battistrada. Il gap tra ile Le Gac eè di soli 53?. 12.46 38 km al traguardo e soltanto 1’04” per i fuggitivi. 12.43 Tra 10 km ci sarà il secondo traguardo volante di giornata. 12.40 Cambio bici per. 12.36 Arriva anche la Deceuninck-Quick Step del velocista irlandese Sam Bennett. 12.31 50 km al traguardo e 2’08” per Or Le Gac (Groupama-FDJ) e Francois(AG2R Citroen Team). 12.28 A dar manforte ...

