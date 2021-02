LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: occhio ai ventagli! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Al momento non sono presenti le condizioni ideali per creare i ventagli, magari quando svolterà il percorso potrebbe esserci un attacco. 11.00 Si è calmata ora la situazione nel gruppo, anche se la tensione resta alta. 10.57 120 chilometri all’arrivo. 10.55 Nettissimo aumento della velocità. 10.53 Si portano in testa Deceuninck Quick-Step e Ineos Grenadiers con Filippo Ganna attivissimo. 10.50 ATTENZIONE, VENTO LATERALE! Potrebbero scattare dei ventagli. 10.46 Immagini dal gruppo: From #urbanisation to #desert, what else is in store for the UAE Tour 2021 riders?#UAETour @AbuDhabiSC pic.twitter.com/Lo5RtYjPs3 — UAE Tour Official (@uae Tour) February 24, 2021 10.40 130 chilometri all’arrivo e gruppo sempre compatto. 10.33 L’Italia oggi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Al momento non sono presenti le condizioni ideali per creare i ventagli, magari quando svolterà il percorso potrebbe esserci un attacco. 11.00 Si è calmata ora la situazione nel gruppo, anche se la tensione resta alta. 10.57 120 chilometri all’arrivo. 10.55 Nettissimo aumento della velocità. 10.53 Si portano in testa Deceuninck Quick-Step e Ineos Grenadiers con Filippo Ganna attivissimo. 10.50 ATTENZIONE, VENTO LATERALE! Potrebbero scattare dei ventagli. 10.46 Immagini dal gruppo: From #urbanisation to #desert, what else is in store for the UAE2021 riders?#UAE@AbuDhabiSC pic.twitter.com/Lo5RtYjPs3 — UAEOfficial (@uae) February 24, 2021 10.40 130 chilometri all’arrivo e gruppo sempre compatto. 10.33 L’Italia oggi ...

