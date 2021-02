LIVE UAE Tour, quarta tappa in DIRETTA: gruppo compatto in attesa della volata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Plotone che procede sempre compatto. 11.18 100 chilometri all’arrivo. 11.11 Velocità comunque sempre superiore ai 50km/h, non c’è però vento laterale, ora è a favore. 11.07 110 chilometri al traguardo. 11.03 Al momento non sono presenti le condizioni ideali per creare i ventagli, magari quando svolterà il percorso potrebbe esserci un attacco. 11.00 Si è calmata ora la situazione nel gruppo, anche se la tensione resta alta. 10.57 120 chilometri all’arrivo. 10.55 Nettissimo aumento della velocità. 10.53 Si portano in testa Deceuninck Quick-Step e Ineos Grenadiers con Filippo Ganna attivissimo. 10.50 ATTENZIONE, VENTO LATERALE! Potrebbero scattare dei ventagli. 10.46 Immagini dal gruppo: From #urbanisation to #desert, what else is in store ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Plotone che procede sempre. 11.18 100 chilometri all’arrivo. 11.11 Velocità comunque sempre superiore ai 50km/h, non c’è però vento laterale, ora è a favore. 11.07 110 chilometri al traguardo. 11.03 Al momento non sono presenti le condizioni ideali per creare i ventagli, magari quando svolterà il percorso potrebbe esserci un attacco. 11.00 Si è calmata ora la situazione nel, anche se la tensione resta alta. 10.57 120 chilometri all’arrivo. 10.55 Nettissimo aumentovelocità. 10.53 Si portano in testa Deceuninck Quick-Step e Ineos Grenadiers con Filippo Ganna attivissimo. 10.50 ATTENZIONE, VENTO LATERALE! Potrebbero scattare dei ventagli. 10.46 Immagini dal: From #urbanisation to #desert, what else is in store ...

