Live-Non è la d'Urso chiude in anticipo: ecco il motivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Barbara d'Urso è la regina indiscussa della televisione italiana. Tutti i giorni fa compagnia agli italiani con i suoi programmi. Purtroppo la chiusura di Live – Non è la d'Urso potrebbe essere anticipata. ecco il motivo di questa decisione. Barbara d'Urso – Solonotizie24Calo di ascolti per la d'Urso Probabilmente ci sarà la chiusura anticipata del programma domenicale per una questione di ascolti. Non riesce a superare il 12% di share, perciò gli alti vertici della Mediaset potrebbero valutare l'idea di anticipare la chiusura tra fine marzo e inizio aprile. All'inizio si è cercato di risolvere il problema introducendo anche l'argomento politico. Tra gli ospiti sono stati invitati anche persone competenti in questioni di cronaca e di attualità. Questa scelta, però, non ...

