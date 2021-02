Live non è la D’Urso chiude in anticipo: ecco come mai (al suo posto arriva Paolo Bonolis) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Live-Non è la D’Urso” chiude in anticipo, salutando il pubblico verso fine marzo o inizio aprile. Al netto dei comunicati e delle dichiarazioni social alla base della decisione ci sarebbero (anche) i bassi riscontri sul fronte auditel: il discusso talk show, che con i suoi contenuti ha generato imbarazzi e polemiche dalle parti del Biscione, è fermo tra il 10-12% di share, un risultato ottenuto con chiusura a notte fonda. Spesso doppiato da Rai1 e tallonato da Rai3. “Dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiata da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusura come una sonora bocciatura per Carmelita, come la chiamano i suoi fan. Promoveatur ut amoveatur?”, si legge sul sito Dagospia che ha reso noto la notizia. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “-Non è lain, salutando il pubblico verso fine marzo o inizio aprile. Al netto dei comunicati e delle dichiarazioni social alla base della decisione ci sarebbero (anche) i bassi riscontri sul fronte auditel: il discusso talk show, che con i suoi contenuti ha generato imbarazzi e polemiche dalle parti del Biscione, è fermo tra il 10-12% di share, un risultato ottenuto con chiusura a notte fonda. Spesso doppiato da Rai1 e tallonato da Rai3. “Dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiata da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusurauna sonora bocciatura per Carmelita,la chiamano i suoi fan. Promoveatur ut amoveatur?”, si legge sul sito Dagospia che ha reso noto la notizia. La ...

