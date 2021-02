LIVE Italia-Israele calcio femminile in DIRETTA: azzurre a caccia della vittoria con almeno due reti a Firenze (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09: Bertolini dunque punta sul trio offensivo formato da Girelli, Giacinti e Bonansea, con le due giocatrici della Juventus che ripiegheranno anche per dare modo alle palleggiatrici azzurre di avere più punti di riferimento. Chiavi del centrocampo affidate a Giugliano, supportata da Cenoia e da Rosucci. In difesa peserà l’assenza nel ruolo di terzino destro di Guagni, sostituita da Bergamaschi. A completare la retroguardia a difesa della porta di Giuliani ci sono Gama, Salvai e Bartoli. 17.06: Ma lo scenario, grazie al successo della Finlandia contro il Portogallo (Gruppo E), è totalmente cambiato: alle azzurre ‘basterà’ vincere segnando almeno due reti. 17.03: Le premesse, nelle settimane ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09: Bertolini dunque punta sul trio offensivo formato da Girelli, Giacinti e Bonansea, con le due giocatriciJuventus che ripiegheranno anche per dare modo alle palleggiatricidi avere più punti di riferimento. Chiavi del centrocampo affidate a Giugliano, supportata da Cenoia e da Rosucci. In difesa peserà l’assenza nel ruolo di terzino destro di Guagni, sostituita da Bergamaschi. A completare la retroguardia a difesaporta di Giuliani ci sono Gama, Salvai e Bartoli. 17.06: Ma lo scenario, grazie al successoFinlandia contro il Portogallo (Gruppo E), è totalmente cambiato: alle‘basterà’ vincere segnandodue. 17.03: Le premesse, nelle settimane ...

fanpage : Oltre il 30% delle infezioni Covid è dovuto alla variante inglese. Aumentano le ZONE ROSSE in Italia. - Agenzia_Ansa : Ambasciatore ucciso in #Congo, quando venne intervistato a Propaganda Live. Luca Attanasio con Diego Bianchi nel 20… - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - sportli26181512 : LIVE Alle 17.30 Italia-Israele: il c.t. Bertolini con il tridente Giacinti, Girelli, Bonansea: LIVE Alle 17.30 Ital… - gaddap : RT @BNL_PR: La presenza attiva sul #territorio in #Italia e le sinergie con @BNPP_Wealth nel #mondo per tutte le #esigenze dei #clienti. St… -