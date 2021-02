LIVE Italia-Israele 5-0 calcio femminile in DIRETTA: Cristiana Girelli realizza la cinquina! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? CERNOIA! Grande sinistro dell’azzurra e brava Rubin a deviare in angolo. 32? L’Italia continua a spingere al 100% e Bonansea si guadagna un altro calcio di punizione sull’out sinistro. 31? Cristiana Girelli GOLLLLL!!!! Mancava lei all’appello ed eccolo qui: grade stacco di testa sull’ottima palla mancina di Cernoia e sotto l’incrocio di pali finisce il pallone. Sono 43 reti in Nazionale! 30? SALVAI! Colpo di testa potente del difensore della Juventus, brava Rubin a rifugiarsi in angolo. 29? Bella azione dell’Italia, combinazione tra Bartolini, Giacinti e Bonansea e nuovo corner. 28? CHE OCCASIONE PER CERNOIA! Grande spunto sulla sinistra di Bonansea che salta due avversarie sulla sinistra, pallone ottimo a rimorchio per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? CERNOIA! Grande sinistro dell’azzurra e brava Rubin a deviare in angolo. 32? L’continua a spingere al 100% e Bonansea si guadagna un altrodi punizione sull’out sinistro. 31?GOLLLLL!!!! Mancava lei all’appello ed eccolo qui: grade stacco di testa sull’ottima palla mancina di Cernoia e sotto l’incrocio di pali finisce il pallone. Sono 43 reti in Nazionale! 30? SALVAI! Colpo di testa potente del difensore della Juventus, brava Rubin a rifugiarsi in angolo. 29? Bella azione dell’, combinazione tra Bartolini, Giacinti e Bonansea e nuovo corner. 28? CHE OCCASIONE PER CERNOIA! Grande spunto sulla sinistra di Bonansea che salta due avversarie sulla sinistra, pallone ottimo a rimorchio per la ...

fanpage : Oltre il 30% delle infezioni Covid è dovuto alla variante inglese. Aumentano le ZONE ROSSE in Italia. - Agenzia_Ansa : Ambasciatore ucciso in #Congo, quando venne intervistato a Propaganda Live. Luca Attanasio con Diego Bianchi nel 20… - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - sanghi47 : RT @Miti_Vigliero: Alla faccia della nebbia dal mare! Guardate Portofino, Recco, Sestri Levante ecc in webcam live - UEFAcom_it : 5-0! Segui Italia-Israele con il nostro LIVE ?? #WEURO @AzzurreFIGC -