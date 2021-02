LIVE Italia-Israele 2-0 calcio femminile in DIRETTA: Giacinti e Bonansea, uno-due azzurro a Firenze! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? calcio d’angolo per le azzurre e Girelli che di testa non trova direzionalità e palla è finita tra le braccia di Rubin. 9? Bel fraseggio dell’Italia e sull’asse Bergamaschi-Giacinti le azzurre creano problemi, stavolta l’attaccante del Milan è in fuorigioco. Difesa davvero molto alta dell’Israele, un aspetto che non dispiace di certo alle azzurre. 8? Azzurre che ora cercano di sfruttare il contropiede con una Giacinti scatenata e sempre in appoggio alle compagne di squadra. 6? Con questo risultato le azzurre sarebbero qualificate agli Europei 2022. 5? Bonansea GOLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avvio folgorante delle azzurre: grande palla di Bergamaschi per la torre di Giacinti e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10?d’angolo per le azzurre e Girelli che di testa non trova direzionalità e palla è finita tra le braccia di Rubin. 9? Bel fraseggio dell’e sull’asse Bergamaschi-le azzurre creano problemi, stavolta l’attaccante del Milan è in fuorigioco. Difesa davvero molto alta dell’, un aspetto che non dispiace di certo alle azzurre. 8? Azzurre che ora cercano di sfruttare il contropiede con unascatenata e sempre in appoggio alle compagne di squadra. 6? Con questo risultato le azzurre sarebbero qualificate agli Europei 2022. 5?GOLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avvio folgorante delle azzurre: grande palla di Bergamaschi per la torre die ...

