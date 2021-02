LIVE Italia-Israele 12-0 calcio femminile in DIRETTA | Giugliano si iscrive al festival del gol del Franchi!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? di recupero. 90? E SONO 12!!!! Mancava la firma died è arrivata! Bella la combinazione tra Bonansea e Sabatino, Rubin ribatte in uscita, ma sul tap-in la centrocampista della Roma è molto fredda. 88? Fraseggio dell’che chiude in bellezza. 86? Sinistro a giro di Cernoia che non trova di poco la via della rete. 85? Ultimi due cambi per: entrano Rahamim e Zelikowitz al posto di Shtainshnaider e di Shanab. 83?di punizione per l’da posizione centrale e interessante: stesa Cernoia nel momento di calciare verso la porta. 81? BONANSEA GOLLL!!! Le azzurre non si fermano e realizzano ancora: splendida palla diper l’attaccante della Juve e realizzazione puntuale. 80? ...