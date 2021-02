LIVE Italia-Israele 12-0 calcio femminile in DIRETTA | azzurre devastanti al Franchi! Qualificazione agli Europei 2022 conquistata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI12-0 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport Giacinti (doppietta), Bonansea (doppietta), Girelli, Salvati, Rosucci, Sabatino (doppietta), Caruso e Giugliano le marcatrici di questa sera. Una vittoria che regala un sorriso anche a tutta l’, in un momento molto difficile per la pandemia. Ora, possiamo dirlo, ce ne andiamo in Inghilterra! FINISCE QUIIIII!!!! L’dunque con questo splendido match disputato contro, concluso con un perentorio 12-0, si qualificadel, rientrando nel novero delle migliori seconde classificate di queste qualificazioni. ...