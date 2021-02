LIVE Italia-Israele 10-0 calcio femminile in DIRETTA: Daniela Sabatino porta alla doppia cifra realizzativa! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Le azzurre si divertono in campo e continuano a giocare alla grande! 69? E SONO 10!!!!! Le azzurre insaziabili al Franchi: Bonansea inarrestabile sulla sinistra, saltando due giocatrici, palla a rimorchio per Sabatino che realizza la sua doppietta. 67? E C’E’ IL GOL DI CARUSO!!! 9-0 al Franchi. La centrocampista della Juventus, appena entrata, trova l’impatto giusto con la palla e di testa gonfia la rete. Per lei è la prima marcatura con la maglia della Nazionale. 66? Grande palla di Cernoia per Bonansea che tenta dalla sinistra di servire Sabatino, ma la difesa israeliana si salva in corner. 64? Conclusione velleitaria di Selimhodzic dai 30 metri, lontano dallo specchio della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Le azzurre si divertono in campo e continuano a giocaregrande! 69? E SONO 10!!!!! Le azzurre insaziabili al Franchi: Bonansea inarrestabile sulla sinistra, saltando due giocatrici, pa rimorchio perche realizza la sua doppietta. 67? E C’E’ IL GOL DI CARUSO!!! 9-0 al Franchi. La centrocampista della Juventus, appena entrata, trova l’impatto giusto con la pe di testa gonfia la rete. Per lei è la prima marcatura con la maglia della Nazionale. 66? Grande pdi Cernoia per Bonansea che tenta dsinistra di servire, ma la difesa israeliana si salva in corner. 64? Conclusione velleitaria di Selimhodzic dai 30 metri, lontano dallo specchio della ...

