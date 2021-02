LIVE Italia-Israele 0-0 calcio femminile in DIRETTA: tra poco il calcio d’inizio. Girelli, Giacinti e Bonansea dal 1? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Si confida nella capacità di guidare il gioco di Manuela Giugliano e nelle qualità realizzative in azzurro di Girelli, top-scorer a quota 43. 17.12: Le azzurre cercheranno subito di imprimere un ritmo notevole al match per mettere sotto pressione la retroguardia israeliana e quindi trovare la via della rete più facilmente. 17.09: Bertolini dunque punta sul trio offensivo formato da Girelli, Giacinti e Bonansea, con le due giocatrici della Juventus che ripiegheranno anche per dare modo alle palleggiatrici azzurre di avere più punti di riferimento. Chiavi del centrocampo affidate a Giugliano, supportata da Cenoia e da Rosucci. In difesa peserà l’assenza nel ruolo di terzino destro di Guagni, sostituita da Bergamaschi. A completare la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15: Si confida nella capacità di guidare il gioco di Manuela Giugliano e nelle qualità realizzative in azzurro di, top-scorer a quota 43. 17.12: Le azzurre cercheranno subito di imprimere un ritmo notevole al match per mettere sotto pressione la retroguardia israeliana e quindi trovare la via della rete più facilmente. 17.09: Bertolini dunque punta sul trio offensivo formato da, con le due giocatrici della Juventus che ripiegheranno anche per dare modo alle palleggiatrici azzurre di avere più punti di riferimento. Chiavi del centrocampo affidate a Giugliano, supportata da Cenoia e da Rosucci. In difesa peserà l’assenza nel ruolo di terzino destro di Guagni, sostituita da Bergamaschi. A completare la ...

fanpage : Oltre il 30% delle infezioni Covid è dovuto alla variante inglese. Aumentano le ZONE ROSSE in Italia. - Agenzia_Ansa : Ambasciatore ucciso in #Congo, quando venne intervistato a Propaganda Live. Luca Attanasio con Diego Bianchi nel 20… - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - RockRebelMag : #Ultimoconcerto?il 27 febbraio un grande show in streaming gratuito da oltre 130 live club in tutta Italia con Lacu… - violanews : Qual. Euro femm. – Italia-Israele LIVE dal Franchi: Sabatino in panchina - -