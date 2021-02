LIVE Giro d’Italia 2021, presentazione in DIRETTA: Zoncolan e 8 arrivi in salita. Cassani: “Bernal favorito” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE 21 TAPPE E LE STELLETTE DI DIFFICOLTA’ IL CALENDARIO E LE DATE DEL Giro d’Italia 2021 PRESENTATO IL Giro d’Italia 2021 DAVIDE Cassani: “Bernal IL GRANDE favorito” 17.10 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.07 Riepiloghiamo dunque il percorso del Giro d’Italia: 1° tappa: Torino-Torino (cronometro 9 km) 2° tappa: Stupinigi-Novara (173 km) 3° tappa: Biella-Canale (187 km) 4° tappa: Piacenza-Sestola (186 km) 5° tappa: Modena-Cattolica (171 km) 6° tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km) 7° tappa: Notaresco-Termoli (178 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE 21 TAPPE E LE STELLETTE DI DIFFICOLTA’ IL CALENDARIO E LE DATE DELPRESENTATO ILDAVIDE: “IL GRANDE” 17.10 La nostrasi conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.07 Riepiloghiamo dunque il percorso del: 1° tappa: Torino-Torino (cronometro 9 km) 2° tappa: Stupinigi-Novara (173 km) 3° tappa: Biella-Canale (187 km) 4° tappa: Piacenza-Sestola (186 km) 5° tappa: Modena-Cattolica (171 km) 6° tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km) 7° tappa: Notaresco-Termoli (178 ...

