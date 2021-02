LIVE Conegliano-Scandicci 2-2, Champions League volley in DIRETTA: si va ai vantaggi al tie-break! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16 Murone di Sylla su Courtney, adesso il match-point è per Cinegliano! 15-15 Primo tempo di Folie, rischia Wolosz, che viene ripagata. 14-15 Errore dai nove metri per De Kruijf, che si prende un’occhiataccia da parte di Santarelli. 14-14 Si insacca l’attacco di Sylla, che ha messo giù una palla di una difficoltà assurda contro il muro a tre piazzato. 13-14 Pipe millimetrica di Stysiak, match-point per Scandicci! 13-13 Invasione a rete di Lubian, è parità! La tensione è a LIVElli altissimi. 12-13 Magia di Wolosz: pallonetto dietro di seconda intenzione per la fuoriclasse polacca. 11-13 Il nastro porta fuori la battuta di Egonu, Scandicci a due punti dal match. Entra Bosetti al servizio. 11-12 Ricezione perfetta di Sylla, poi Hill trova una parallela delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16 Murone di Sylla su Courtney, adesso il match-point è per Cinegliano! 15-15 Primo tempo di Folie, rischia Wolosz, che viene ripagata. 14-15 Errore dai nove metri per De Kruijf, che si prende un’occhiataccia da parte di Santarelli. 14-14 Si insacca l’attacco di Sylla, che ha messo giù una palla di una difficoltà assurda contro il muro a tre piazzato. 13-14 Pipe millimetrica di Stysiak, match-point per! 13-13 Invasione a rete di Lubian, è parità! La tensione è alli altissimi. 12-13 Magia di Wolosz: pallonetto dietro di seconda intenzione per la fuoriclasse polacca. 11-13 Il nastro porta fuori la battuta di Egonu,a due punti dal match. Entra Bosetti al servizio. 11-12 Ricezione perfetta di Sylla, poi Hill trova una parallela delle ...

