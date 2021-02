LIVE Conegliano-Scandicci 17-25, Champions League volley in DIRETTA: primo set pazzesco per le ragazze di coach Barbolini! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Pallonetto di Sylla, che sblocca la situazione per le sue. 0-3 Ancora un muro a uno di Courtney su Folie, Scandicci fa paura. 0-2 Stampatona anche di Courtney su Folie, impressionante. 0-1 Si riparte con un murone di Lubian su Egonu, mamma mia. 17:58 A sorpresa Scandicci si porta a casa il primo set, le ragazze di coach Barbolini sono state praticamente perfette in attacco e dai nove metri, di contro Conegliano ha fatto enorme fatica in ricezione, questo non ha permesso a Wolosz di costruire il suo solito gioco e le attaccanti hanno quindi fatto fatica a mettere la palla giù. Egonu e compagne dovranno cambiare marcia se vorranno portare a casa la partita, perchè Scandicci c’è e ci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Pallonetto di Sylla, che sblocca la situazione per le sue. 0-3 Ancora un muro a uno di Courtney su Folie,fa paura. 0-2 Stampatona anche di Courtney su Folie, impressionante. 0-1 Si riparte con un murone di Lubian su Egonu, mamma mia. 17:58 A sorpresasi porta a casa ilset, lediBarbolini sono state praticamente perfette in attacco e dai nove metri, di controha fatto enorme fatica in ricezione, questo non ha permesso a Wolosz di costruire il suo solito gioco e le attaccanti hanno quindi fatto fatica a mettere la palla giù. Egonu e compagne dovranno cambiare marcia se vorranno portare a casa la partita, perchèc’è e ci ...

zazoomblog : LIVE Scandicci-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby tricolore verso la Final Four - #Scandicci-Con… - StefanoTrazzi : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - luigiderosa17 : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - tonino_dx : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - FabioConcato : Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Te… -