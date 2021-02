LIVE Conegliano-Scandicci 1-2, Champions League volley in DIRETTA: ragazze di Barbolini avanti anche nel quarto set (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Attacco in mezzo al campo di Sylla, scontro in difesa tra Courtney e Merlo. Arriva subito un time-out per Barbolini. 12-15 Passa questa volta Paola da seconda linea. 11-15 Out l’attacco di Egonu, errore sanguinoso per le pantere. 11-14 Mani-out di Vasileva. 11-13 Ace di Egonu, che riporta le sue a -2. 10-13 Primo tempo di De Kruijf. 9-13 Stysiak risponde con una bordata da posto due, 22 punti per la polacca. 9-12 Diagonale imbarazzante di Egonu, finalmente una bella apertura di Wolosz. 8-12 Male in ricezione Sylla, ne approfitta Vasileva a filo rete. 8-11 Ennesimo primo tempo potente di Popovic. 8-10 Murone di Folie su Vasileva, punto determinante per le venete. 7-10 Egonu prova a dare la carica alle sue. 6-10 Muro pazzesco di Popovic su Folie, si fa veramente dura per le Pantere. 6-9 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-15 Attacco in mezzo al campo di Sylla, scontro in difesa tra Courtney e Merlo. Arriva subito un time-out per. 12-15 Passa questa volta Paola da seconda linea. 11-15 Out l’attacco di Egonu, errore sanguinoso per le pantere. 11-14 Mani-out di Vasileva. 11-13 Ace di Egonu, che riporta le sue a -2. 10-13 Primo tempo di De Kruijf. 9-13 Stysiak risponde con una bordata da posto due, 22 punti per la polacca. 9-12 Diagonale imbarazzante di Egonu, finalmente una bella apertura di Wolosz. 8-12 Male in ricezione Sylla, ne approfitta Vasileva a filo rete. 8-11 Ennesimo primo tempo potente di Popovic. 8-10 Murone di Folie su Vasileva, punto determinante per le venete. 7-10 Egonu prova a dare la carica alle sue. 6-10 Muro pazzesco di Popovic su Folie, si fa veramente dura per le Pantere. 6-9 ...

