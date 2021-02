LIVE Conegliano-Scandicci 1-2, Champions League volley in DIRETTA: ragazze di Barbolini ad un passo dall’impresa, ma è battaglia! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:15 Stiamo assistendo probabilmente al miglior match del 2021, le due squadre si stanno superando, la partita in questo momento si sta giocando tutta sui nervi, perchè il LIVEllo tecnico è eccelso da entrambe le parti. Vedremo se Scandicci riuscirà nell’impresa o se Conegliano farà la voce grossa e si porterà a casa questo match in rimonta. 28-30 La mette giù Stysiak, Scandicci passa in vantaggio! 28-29 Attacco profondo di Vasileva, che passa in mezzo alle mani del muro di Egonu, Malinov estremamente precisa questa sera. 28-28 Primo tempo di Folie, Wolosz è tornata quella che tutti conosciamo. 27-28 In rete il servizio di De Kruijf, la tensione si taglia con il coltello. 27-27 Courtney sparacchia fuori e sciupa la palla del 2-1. 26-27 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:15 Stiamo assistendo probabilmente al miglior match del 2021, le due squadre si stanno superando, la partita in questo momento si sta giocando tutta sui nervi, perchè illlo tecnico è eccelso da entrambe le parti. Vedremo seriuscirà nell’impresa o sefarà la voce grossa e si porterà a casa questo match in rimonta. 28-30 La mette giù Stysiak,passa in vantaggio! 28-29 Attacco profondo di Vasileva, che passa in mezzo alle mani del muro di Egonu, Malinov estremamente precisa questa sera. 28-28 Primo tempo di Folie, Wolosz è tornata quella che tutti conosciamo. 27-28 In rete il servizio di De Kruijf, la tensione si taglia con il coltello. 27-27 Courtney sparacchia fuori e sciupa la palla del 2-1. 26-27 ...

