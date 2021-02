LIVE Conegliano-Scandicci 0-1, Champions League volley in DIRETTA: si va ai vantaggi nel secondo parziale! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Murone di Vasileva su Egonu, non una gran palla di Wolosz. secondo time-out per Santarelli, il set è riaperto! 23-22 Ace di Stysiak, che becca la zona di conflitto tra Caravello e De Gennaro, Scandicci a -1. 23-21 Lubian mette giù una palla a filo rete, attenzione. 23-20 Mani-out di Vasileva da posto quattro, ma tutto è partito da un gran servizio di Stysiak. Ferma il gioco Santarelli. 23-19 Esce la battuta di Egonu. 23-18 Stampatona incredibile di Folie su Lubian. 22-18 Egonu mette a terra una gran palla, alzata di Wolosz che era rimasta staccata sui tre metri. 21-18 Stysiak gioca sulle mani del muro di Hill, che è poco invadente. 21-17 Diagonale stretta di Hill, incomprensione in difesa tra Merlo e Vasileva. 20-17 Altezze imbarazzanti per Popovic, che tira un primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-23 Murone di Vasileva su Egonu, non una gran palla di Wolosz.time-out per Santarelli, il set è riaperto! 23-22 Ace di Stysiak, che becca la zona di conflitto tra Caravello e De Gennaro,a -1. 23-21 Lubian mette giù una palla a filo rete, attenzione. 23-20 Mani-out di Vasileva da posto quattro, ma tutto è partito da un gran servizio di Stysiak. Ferma il gioco Santarelli. 23-19 Esce la battuta di Egonu. 23-18 Stampatona incredibile di Folie su Lubian. 22-18 Egonu mette a terra una gran palla, alzata di Wolosz che era rimasta staccata sui tre metri. 21-18 Stysiak gioca sulle mani del muro di Hill, che è poco invadente. 21-17 Diagonale stretta di Hill, incomprensione in difesa tra Merlo e Vasileva. 20-17 Altezze imbarazzanti per Popovic, che tira un primo ...

zazoomblog : LIVE Scandicci-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby tricolore verso la Final Four - #Scandicci-Con… - StefanoTrazzi : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - luigiderosa17 : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - tonino_dx : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - FabioConcato : Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Te… -