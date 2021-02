LIVE Conegliano-Scandicci 0-1, Champions League volley in DIRETTA: equilibrio nel secondo set (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ace di Wolosz su Vasileva, parità e time-out per coach Barbolini. 14-15 Murone di Egonu su Courtney, nel mentre è entrata in campo De Kruijf. 13-15 Diagonale di rabbia di Sylla, che si sblocca in attacco. 12-15 Ace con l’ausilio del nastro per Lubian, va tutto bene a Scandicci. 12-14 Esce l’attacco di Egonu, non è la sua serata fino a questo momento. 12-13 Gran sette di Lubian, bene in regia Malinov. 12-12 Primo tempo appoggiato di Folie, che si sblocca in attacco. 11-12 Invasione aerea di Sylla, scelta contestabile dell’arbitro. 11-11 Esce di un soffio la battuta di Stysiak. 10-11 Mani-out di Vasileva, torna avanti Scandicci. 10-10 Bene anche Stysiak, che riesce a sistemare una palla molto corta. Scandicci superlativa in seconda linea. 10-9 Palla bassa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ace di Wolosz su Vasileva, parità e time-out per coach Barbolini. 14-15 Murone di Egonu su Courtney, nel mentre è entrata in campo De Kruijf. 13-15 Diagonale di rabbia di Sylla, che si sblocca in attacco. 12-15 Ace con l’ausilio del nastro per Lubian, va tutto bene a. 12-14 Esce l’attacco di Egonu, non è la sua serata fino a questo momento. 12-13 Gran sette di Lubian, bene in regia Malinov. 12-12 Primo tempo appoggiato di Folie, che si sblocca in attacco. 11-12 Invasione aerea di Sylla, scelta contestabile dell’arbitro. 11-11 Esce di un soffio la battuta di Stysiak. 10-11 Mani-out di Vasileva, torna avanti. 10-10 Bene anche Stysiak, che riesce a sistemare una palla molto corta.superlativa in seconda linea. 10-9 Palla bassa ...

