LIVE Civitanova-Zaksa Kedzierzyn Kozle 1-3 | Champions League volley in DIRETTA Marchigiani demoliti! Serve il miracolo in Polonia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.08: In casa Lube top scorer è Rychlicki che ha giocato un buon match con 17 punti, poi Simon e Juantorena 14 punti e Leal 13. per lo21 punti per Semeniuk, 17 punti per Sliwka (58% in attacco), 15 punti per Kaczmarek e 11 per un mortifero Kochanovski 20.06: Sembra essersi rotto qualcosa in casa Lube: la sconfitta di Perugia contro gli umbri e questa partita hanno messo in mostra un Leal al limite dell’inguardabile, un Anzani al di sotto del suo standard e tanti problemi in ricezione e in difesa per iche ora hanno una settimana per riprendersi 20.05: Unacompletamente sotto tono sbatte contro unostraripante, trascinato da uno Sliwka inarrestabile 21-25 Chiude Sliwka con un ace. Lo...