LIVE Civitanova-Zaksa Kedzierzyn Kozle 1-2 | Champions League volley in DIRETTA Equilibrio nel quarto set | 12-12

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-12 Out di Juantorena da zona 4 12-11 Fallo di seconda linea di Rychlicki 12-10 Mano out di Sliwka da zona 4 12-9 Errore al servizio Simon 12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simoooooooooooooooooooooon 11-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Simoooooooooooooon 10-8 Primo tempo di Simon 9-8 La diagonale di Kaczmarek da seconda linea 9-7 Leal senza muro da zona 4 8-7 Errore al servizio8-6 Invasione Semeniuk 7-6 Invasione sopra rete di Semeniuk 6-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiii 5-6 Primo tempo Simon 4-6 Primo tempo Smith 3-5 Errore al servizio2-5 Errore al servizio2-4 Il muro di Rychlicki 1-4 Mano out Kaczmarek da zona 2. Adesso sono guai per la Lube. Con questa scarsa efficacia in cambio palla si perde 1-3 Mano out Semeniuk da zona 4 1-2 ...