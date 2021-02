LIVE Atalanta-Real Madrid 0-0 | Champions League in DIRETTA | rosso per Freuler!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?per Freuler, fallo da chiara occasione da rete su Mendy. 15?che spinge per arrivare alla rete. 13? Maehle prova a cercare Zapata che supera Nacho ma non trova il cross. 11? Punizione di Kross fuori dai pali. 9? Toloi stende Vinicius, punizione per il. 7? Possesso palla prolungato del. 5? Muriel crossa per Gosens che per poco non insacca il pallone di testa. 3? Punizione di Muriel dalla destra che viene respinta dalla difesa del. 1? Inizia la partita! 20.54 Entrano in campo le due squadre, inno della. 20.51 Mancano dieci minuti all’inizio del match. 20.48 Dal suo debutto in...