LIVE Atalanta-Real Madrid 0-0 | Champions League in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?che chiude l’dentro l’area di rigore. 50? Colpo d’esterno di Modric che fa finire la palla vicino al palo. 48? Possesso palla prolungato per il. 46?la ripresa! 21.55che parte bene nel match, ma la dubbia espulsione di Freuler cambia completamente il copione della partita regalando il comando del gioco ad unpresente ma molto lento in campo. A tra poco per il45? Fine del primo tempo,0-0. 43? Muriel va al tiro ma la palla finisce fuori di molto. 41? Modric da fuori area ci ...

18'pt Espulso Freuler , per fallo dal limite dell'area su Vinicius,in 10 uomini. Ma la decisione è apparsa eccessiva. E molto. Ma non si va al Var. 16'pt Batte Muriel, ma è ancora attenta ...Parità alla fine del primo tempo. Ma gara condizionata dall'espulsione di Freuler apparsa veramente affrettata. Il direttore di gara tedesco non è andato nemmeno a rivedere al Var - così come successo ...0-0 a fine primo tempo tra Atalanta e Real: buon inizio della Dea che però è in 10 per un rosso discutibile a Freuler ...40 L’Atalanta attende il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A dirigere la gara il tedesco Tobias Stieler, assistito da Christian Gittelmann ed Eduard Betinger. Il quar ...