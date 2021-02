LIVE Atalanta-Real Madrid 0-0 | Champions League in DIRETTA | finisce il primo tempo con i padroni di casa in dieci uomini!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55che parte bene nel match, ma la dubbia espulsione di Freuler cambia completamente il copione della partita regalando il comando del gioco ad unpresente ma molto lento in campo. A tra poco per il secondo! 45? Fine del0-0. 43? Muriel va al tiro ma la pallafuori di molto. 41? Modric da fuori area ci prova, non trova la porta. 39? Isco si gira e ci prova, pallone fuori di poco. 37? Possesso palla prolungato per il. 35?che non appare particolarmente in forma. 33? Modric prova l’imbucata per Vinicius, ...