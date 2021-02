L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini "a pezzi" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo è un viaggio dentro i vaccini contro il coronavirus. Dalle molecole alle macchine che li fanno nascere. Un viaggio per capire dove andrà a impattare la spinta del nuovo governo alla produzione in Italia. La questione non è solo l’allineamento tra le dosi disponibili e quelle inoculate, ma avere a disposizione più fiale e nel più breve tempo possibile. Un dato evidenzia bene l’urgenza. Quello illustrato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità: a marzo è atteso l’arrivo in Italia di 7,7 milioni di dosi. Sommate a quelle già ricevute si arriverà a un totale di 12,4 milioni di dosi. Ancora troppo poche. Il piano Draghi Spingere la produzione dei vaccini anti Covid in Italia è uno dei due pilastri su cui Mario Draghi punta per marcare una discontinuità rispetto alla stagione di Giuseppe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo è un viaggio dentro icontro il coronavirus. Dalle molecole alle macchine che li fanno nascere. Un viaggio per capire dove andrà a impattare la spinta del nuovo governo allain Italia. La questione non è solo l’allineamento tra le dosi disponibili e quelle inoculate, ma avere a disposizione più fiale e nel più breve tempo possibile. Un dato evidenzia bene l’urgenza. Quello illustrato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità: a marzo è atteso l’arrivo in Italia di 7,7 milioni di dosi. Sommate a quelle già ricevute si arriverà a un totale di 12,4 milioni di dosi. Ancora troppo poche. Il piano Draghi Spingere ladeianti Covid in Italia è uno dei due pilastri su cui Mario Draghi punta per marcare una discontinuità rispetto alla stagione di Giuseppe ...

Colombaccio : RT @HuffPostItalia: L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini 'a pezzi' - HuffPostItalia : L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini 'a pezzi' - giuliocolecchia : @LelloConso Ovviamente stiamo ragionando su ipotesi. Se, come sembra, si sta cercando di aumentarne la produzione a… - tuttoungranboh : @acivodul_ 'magari considerare' = ipotesi, non certezza. Modo di dire che implica considerare migliore quella tipol… - SandroNotaro : @GuidoCrosetto No, visto che il collo di bottiglia è la produzione. Si creerebbe solo caos, con intermediari impro… -

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi produzione L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini 'a pezzi' ... ma bisogna compiere tutti i passi che precedono il via libera finale alla produzione, che nella migliore delle ipotesi non partirebbe comunque prima di settembre. Tra sette mesi. Nella pancia della ...

Isola dei Famosi 2021, è Massimiliano Rosolino l'inviato ...era vociferato con forza delle ipotesi Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ma Ilary Blasi e la redazione sono rimasti colpiti da un grande sportivo, che cercherà di stupire tutti. La produzione ...

L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini "a pezzi" L'HuffPost L'ipotesi di produzione italiana dei vaccini "a pezzi" Stilata lista di aziende. Impensabile produrli da A alla Z, si punta a coinvolgerle per singole fasi. Poi arriverà ReiThera, ma serve tempo ...

Fontana: “Basta dipendere dall’estero, produciamo il vaccino in Italia” Il governatore della Lombardia invita il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti a portare il tema della produzione autoctona di farmaci immunizzanti ai rappresentanti delle aziende farmaceutiche ...

... ma bisogna compiere tutti i passi che precedono il via libera finale alla, che nella migliore dellenon partirebbe comunque prima di settembre. Tra sette mesi. Nella pancia della ......era vociferato con forza delleElenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ma Ilary Blasi e la redazione sono rimasti colpiti da un grande sportivo, che cercherà di stupire tutti. La...Stilata lista di aziende. Impensabile produrli da A alla Z, si punta a coinvolgerle per singole fasi. Poi arriverà ReiThera, ma serve tempo ...Il governatore della Lombardia invita il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti a portare il tema della produzione autoctona di farmaci immunizzanti ai rappresentanti delle aziende farmaceutiche ...