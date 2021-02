L’intervista – Il cantautore Madonna: “La musica napoletana è in ottime mani” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il vasto panorama musicale partenopeo sforna cantanti dal grande valore artistico come Giuseppe Madonna. Un ragazzo dall’innata passione per la musica e per la vita che, con il suo nuovo singolo ‘Rosa Nera‘, ha voluto mettere in risalto le bellezze oltre le insidie dell’animo umano. Giuseppe ha avuto il coraggio di mettersi in gioco in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo. Una vera e propria sfida quella del cantante che ha trovato un forte seguito sui suoi canali social con migliaia di visualizzazioni. Ciao Giuseppe, prima di tutto ci vuoi raccontare la tua passione per la musica. Come è nata?A dire il vero non lo so di preciso. Da bambino ho sempre provato una forte attrazione per il palcoscenico e le luci della ribalta. Parliamo del tuo singolo, Rosa Nera. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il vasto panoramale partenopeo sforna cantanti dal grande valore artistico come Giuseppe. Un ragazzo dall’innata passione per lae per la vita che, con il suo nuovo singolo ‘Rosa Nera‘, ha voluto mettere in risalto le bellezze oltre le insidie dell’animo umano. Giuseppe ha avuto il coraggio di mettersi in gioco in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo. Una vera e propria sfida quella del cantante che ha trovato un forte seguito sui suoi canali social con migliaia di visualizzazioni. Ciao Giuseppe, prima di tutto ci vuoi raccontare la tua passione per la. Come è nata?A dire il vero non lo so di preciso. Da bambino ho sempre provato una forte attrazione per il palcoscenico e le luci della ribalta. Parliamo del tuo singolo, Rosa Nera. ...

