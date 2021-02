Libero bikini in libero beach volley | i reali del Qatar si arrendono alle atlete tedesche

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Hanno vinto loro. Karla Borger e Julia Sude, le giocatricidiche si erano rifiutate di partecipare al torneo del World Tour ina causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia reale. Dovevano coprirsi, in quanto donne, con magliette al posto delle canotte e pantaloni fino al ginocchio, in uno sport che si gioca al caldo è in praticamente in costume. E’ intervenuta la FIVB, la federazione Internazionale della Pallavolo: niente restrizioni: “ilfemminile, come qualsiasi altro sport, deve essere giudicato in baseprestazioni e all’impegno e non all’abbigliamento”, ha affermato in una nota. “Pertanto, i giocatori sono liberi di indossare l’abbigliamento da gioco standard durante il torneo di Doha, se lo ...