L’ex sottosegretario Antonio Catricalà trovato morto a Roma

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), exalla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è statosenza vita a, nell’abitazione che aveva all’interno del quartiere Parioli. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le prime ricostruzioni farebbero pensare a un suicidio: l’uomo si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola. All’interno dell’appartamento è subito arrivata la polizia, insieme alla scientifica, per svolgere tutte le analisi del caso.aveva da poco compiuto 69 anni, e aveva ricoperto l’incarico di presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sei anni, dal 2005 al 2011. Nel suo lungo curriculum anche una duplice esperienza comealla presidenza del Consiglio, prima con il ...