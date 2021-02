L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà si è suicidato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà, ex garante dell'Antitrust, è stato trovato morto nella sua abitazione: si sarebbe suicidato con un colpo di pistola. Antonio Catricalà morto suicida: addio all’ex garante dell’Antitrust su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio, ex garante dell'Antitrust, è stato trovato morto nella sua abitazione: si sarebbecon un colpo di pistola. Antoniomorto suicida: addio all’ex garante dell’Antitrust su Notizie.it.

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - ilriformista : La pulizia del profilo social, le offese a #Draghi, la fiducia oggi alla Camera. Il #movimento5stelle in stato conf… - lmacchiACM18 : RT @rtl1025: ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trovato morto n… - PMO_W : RT @rtl1025: ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trovato morto n… -