L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà si è tolto la vita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia molto triste e sciocante. L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia molto triste e sciocante. L'exdeled ex Garante dell'Antitrust,, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel ...

rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Radio1Rai : ??Antonio #Catricala’, ex sottosegretario alla presidenza del consiglio ed ex Garante Antitrust, è stato trovato mor… - DoctorDeathStar : RT @perchetendenza: #Catricalà: Perché l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio ed ex Garante Antitrust è stato trovato morto nel… - Borsapretporter : RT @petunianelsole: L'EX SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ANTONIO CATRICALÀ SI E' SUICIDATO -