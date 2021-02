Lettera aperta a Draghi del campione paralimpico Cassioli, ‘perché sport in ultimi posti tra priorità?’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Spet.le Professor Draghi, ho titubato molto prima di scriverLe questa Lettera perché so che ne riceverà tantissime e chissà se avrà modo di dare un’occhiata anche a questa. Sono un atleta paralimpico e sono quindi toccato da due temi spesso dibattuti in questo periodo: il ministero (senza portafoglio) della disabilità e lo sport, argomento che attualmente sembra essere scivolato agli ultimi posti tra le priorità”. Inizia così la Lettera aperta del campione paralimpico e Presidente onorario Piramis onlus Daniele Cassioli al presidente del Consiglio Mario Draghi. “Sul primo argomento già si potrebbero fare infinite considerazioni: è evidente che “nel mondo che vorrei” un ministero ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Spet.le Professor, ho titubato molto prima di scriverLe questaperché so che ne riceverà tantissime e chissà se avrà modo di dare un’occhiata anche a questa. Sono un atletae sono quindi toccato da due temi spesso dibattuti in questo periodo: il ministero (senza portafoglio) della disabilità e lo, argomento che attualmente sembra essere scivolato aglitra le priorità”. Inizia così ladele Presidente onorario Piramis onlus Danieleal presidente del Consiglio Mario. “Sul primo argomento già si potrebbero fare infinite considerazioni: è evidente che “nel mondo che vorrei” un ministero ...

