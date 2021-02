Leicester-Slavia Praga: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giovedì 24 Febbraio 2021 nello Stadio King Power alle ore 21:00 si disputerà la partita Leicester-Slavia Praga di Europa League. Il Leicester è terza in Premiere League con 49 punti e la striscia è positiva con un pareggio con il Wolmes e due vittorie Brighton e Liverpoool. Poi ha pareggiato con lo stesso Slavia Praga e ha vinto con l’Aston Villa. Lo Slavia Praga è primo nel suo campionato con 52 punti e la sua striscia è altalenante con una vittoria con il Jablonec, un pareggio col Pribram e una vittoria con il Pardubice. Infine ha pareggiato due volte con Leicester e Teplice. Si ripartirà dallo zero a zero dell’andata. Post Slavia Praga-Leicester: le dichiarazioni degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giovedì 24 Febbraio 2021 nello Stadio King Power alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Europa League. Ilè terza in Premiere League con 49 punti e la striscia è positiva con un pareggio con il Wolmes e due vittorie Brighton e Liverpoool. Poi ha pareggiato con lo stessoe ha vinto con l’Aston Villa. Loè primo nel suo campionato con 52 punti e la sua striscia è altalenante con una vittoria con il Jablonec, un pareggio col Pribram e una vittoria con il Pardubice. Infine ha pareggiato due volte cone Teplice. Si ripartirà dallo zero a zero dell’andata. Post: le dichiarazioni degli ...

