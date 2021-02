Le nuove tendenze del benessere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nostro concetto di benessere è cambiato nel 2020. Abbiamo ridefinito i nostri piani, iniziando ad allenarci a casa più giorni a settimana, o a correre, e quando ce l'hanno permesso abbiamo ricominciato ad andare in palestra, ma con una nuova consapevolezza. Abbiamo fatto delle rinunce, e capito quanto sia importante uscire all'aria aperta e goderci la natura, fonte di ricarica e felicità, riscoprendo la centralità del benessere mentale e tutto quello che ci gira intorno, come il corretto equilibrio tra lavoro e famiglia coadiuvato dallo smart working, una delle parole chiave di questa pandemia. Per molti di noi il 2021 sarà centrale nel recuperare quello che abbiamo perso l'anno passato con la ricerca di nuovi modi per prenderci cura di noi stessi e della comunità. Un bisogno collettivo di catarsi e rinnovamento che sta emergendo con la necessità di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nostro concetto diè cambiato nel 2020. Abbiamo ridefinito i nostri piani, iniziando ad allenarci a casa più giorni a settimana, o a correre, e quando ce l'hanno permesso abbiamo ricominciato ad andare in palestra, ma con una nuova consapevolezza. Abbiamo fatto delle rinunce, e capito quanto sia importante uscire all'aria aperta e goderci la natura, fonte di ricarica e felicità, riscoprendo la centralità delmentale e tutto quello che ci gira intorno, come il corretto equilibrio tra lavoro e famiglia coadiuvato dallo smart working, una delle parole chiave di questa pandemia. Per molti di noi il 2021 sarà centrale nel recuperare quello che abbiamo perso l'anno passato con la ricerca di nuovi modi per prenderci cura di noi stessi e della comunità. Un bisogno collettivo di catarsi e rinnovamento che sta emergendo con la necessità di ...

Obiettiv0 : RT @LupodiBrughiera: Per fare questo occorreva: - grande shock globale - la cessione su base volontaria di diritti fondamentali - il farmac… - panibbi : RT @cinziotta73: @valy_s @curiosamen Conte faceva le zone rosse perché prendeva esempio dalla Germania e Francia. In Italia si continua a… - valy_s : RT @cinziotta73: @valy_s @curiosamen Conte faceva le zone rosse perché prendeva esempio dalla Germania e Francia. In Italia si continua a… - cinziotta73 : @valy_s @curiosamen Conte faceva le zone rosse perché prendeva esempio dalla Germania e Francia. In Italia si cont… - 12qbert : RT @LupodiBrughiera: Per fare questo occorreva: - grande shock globale - la cessione su base volontaria di diritti fondamentali - il farmac… -