Le notizie del giorno | morto ex calciatore dell’Atalanta Focolaio in Serie A | le condizioni di Cossu

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continua a tenere banco il caso Suarez. L’attaccante trascina l’Atletico Madrid con prestazioni e gol, ma nel frattempo si continua a parlare dell’esame ‘farsa’ che ha permesso aldi ottenere la cittadinanza italiana. Nel frattempo emergono nuovi dettagli, l’uruguaiano avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell’esame. E’ quanto confermato dal gip nel provvedimento sull’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Nel dettaglio la docente aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. A causa ...