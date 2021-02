Le mafie stanno contaminando l' economia legale grazie al covid | avverte la Dia

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Le organizzazioni criminali, anche in piena emergenza-19, “hanno continuato a delinquere calibrando il proprio operato su quella che è stata colta come un'opportunità di guadagno, in primo luogo al Nord e al Centro Italia dove è stato registrato un aumento dei casi di riciclaggio e reimpiego di denaro illecito mentre è tendenzialmente stabile il reato di trasferimento fraudolento di valori. Elementi, questi, sintomatici di una contaminazione in atto dell'”. E' quanto emerge dall'ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, che sottolinea anche come “al Sud, i casi di scambio elettorale politico-mafioso e di corruzione risultano in aumento”. “Si tratta di segnali embrionali –la Dia - che, però, impongono alle istituzioni di tenere alta l'attenzione soprattutto ...