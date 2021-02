“Le labbra sono quelle di papà!”. Ecografia da boom: i genitori vip la mostrano a tutti e la bimba nel pancione è subito celebrità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fanno sempre parlare di loro Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram sono attivissimi. Tante le storie che ogni giorno ci portano all’interno di casa loro, ma ancor di più, nelle loro fantastiche vite. Solo qualche tempo fa, il rapper milanese – che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin – ha condiviso su Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower. Nelle tenere immagini, la bimba muove il visino, cambiano espressione. Ed ecco spuntare un tenero sorriso. Papà Fedez, commosso, commenta così: “Mi sciolgo ”. Immediati i messaggi dei fan: “Come sorride, sembra già una bimba grande”. E ancora: “Il sorriso finale mi ha ucciso”. C’è anche chi sottolinea la somiglianza con papà Fedez: “Ha le stesse labbra”. E ancora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fanno sempre parlare di loro Chiara Ferragni e Fedez che su Instagramattivissimi. Tante le storie che ogni giorno ci portano all’interno di casa loro, ma ancor di più, nelle loro fantastiche vite. Solo qualche tempo fa, il rapper milanese – che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin – ha condiviso su Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower. Nelle tenere immagini, lamuove il visino, cambiano espressione. Ed ecco spuntare un tenero sorriso. Papà Fedez, commosso, commenta così: “Mi sciolgo ”. Immediati i messaggi dei fan: “Come sorride, sembra già unagrande”. E ancora: “Il sorriso finale mi ha ucciso”. C’è anche chi sottolinea la somiglianza con papà Fedez: “Ha le stesse”. E ancora: ...

