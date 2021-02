Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni 28 febbraio: chi ha ucciso Bianca? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le indagini del vicequestore del commissario di polizia di Bari, Lolita Lobosco, proseguono domenica 28 febbraio con il secondo episodio intitolato Solo per i miei occhi. L'appuntamento, con la miniserie ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, è alle ore 21:30 su Rai 1. Ottimo il riscontro del pubblico per la prima serata, andata in onda domenica 21 febbraio: le indagini del personaggio interpretato da Luisa Ranieri hanno ottenuto un ascolto di 7.535.000 telespettatori per uno share del 31,77%. Ma oltre al successo di pubblico, la fiction ha fatto registrare anche diverse critiche da parte di molti baresi, che non hanno gradito l'accetto troppo marcato degli attori. Un finto stupro e un omicidio i primi casi risolti da Lolita ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ledel vicequestore del commissario di polizia di Bari,, proseguono domenica 28con il secondo episodio intitolato Solo per i miei occhi. L'appuntamento, con la miniserie ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, è alle ore 21:30 su Rai 1. Ottimo il riscontro del pubblico per la prima serata, andata in onda domenica 21: ledel personaggio interpretato da Luisa Ranieri hanno ottenuto un ascolto di 7.535.000 telespettatori per uno share del 31,77%. Ma oltre al successo di pubblico, la fiction ha fatto registrare anche diverse critiche da parte di molti baresi, che non hanno gradito l'accetto troppo marcato degli attori. Un finto stupro e un omicidio i primi casi risolti da...

sherlockmag : Editoria: Le indagini di Lolita Lobosco - infoitcultura : Erotismo e indagini, boom in tv per Lolita La creatrice: è una femmina tostissima - infoitcultura : Erotismo e indagini, boom in tv per Lolita Lobosco. La creatrice: è una femmina tostissima - FasanoLiveCom : Pezze di Greco tra le location della nuova fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobasco” - infoitcultura : Lolita Lobosco anticipazioni | le indagini sulla morte di Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita Luisa Ranieri, il retroscena svelato dal collega. È successo sul set di Lolita Lobosco È iniziata domenica 21 febbraio 2021 la nuovissima serie poliziesca con sfumature rosa intitolata 'Le indagini di Lolita Lobosco'. La fiction in onda su Rai 1 per quattro prime serate, ne mancano dunque ancora tre, ha per protagonista l'attrice Luisa Ranieri, che interpreta un vice questore del sud, ...

"Lolita Lobosco" vince, ma non convince "Le indagini di Lolita Lobosco" la serie, interpretata dall'attrice napoletana Luisa Ranieri (nella foto), tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, diretta da Luca Miniero, mette in luce una ...

Erotismo e indagini, boom in tv per Lolita Lobosco. La creatrice: è una femmina tostissima Gabriella Genisi non guarda la tv dal 2004 ma domenica sera ha fatto un’eccezione. E la sua Lolita Lobosco, tacchi alti e quinta di reggiseno per 'riempire un vuoto nel racconto poliziesco', le è venu ...

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni 28 febbraio: chi ha ucciso Bianca? Secondo episodio della fiction Rai ambientata nella città di Bari: si indaga sulla morte di una famosa musicista ...

È iniziata domenica 21 febbraio 2021 la nuovissima serie poliziesca con sfumature rosa intitolata 'LediLobosco'. La fiction in onda su Rai 1 per quattro prime serate, ne mancano dunque ancora tre, ha per protagonista l'attrice Luisa Ranieri, che interpreta un vice questore del sud, ..."LediLobosco" la serie, interpretata dall'attrice napoletana Luisa Ranieri (nella foto), tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, diretta da Luca Miniero, mette in luce una ...Gabriella Genisi non guarda la tv dal 2004 ma domenica sera ha fatto un’eccezione. E la sua Lolita Lobosco, tacchi alti e quinta di reggiseno per 'riempire un vuoto nel racconto poliziesco', le è venu ...Secondo episodio della fiction Rai ambientata nella città di Bari: si indaga sulla morte di una famosa musicista ...