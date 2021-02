Le grandi battaglie del segretario dem | Zingaretti si schiera con Barbara D’Urso! E Selvaggia Lucarelli ironizza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“d’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso”. Questo il tweet delnazionale del Partito Democratico, all’anagrafe Nicola. Un tweet, e di certo non poteva essere diversamente, che ha subito dato luogo a una miriade di polemiche. In effetti, se c’è una cosa che in questo momento non manca in Italia, quelli sono i problemi. E delle tantedelle quali ildel Pd avrebbe potuto farsi portavoce – tra crisi economica, sociale, culturale e sanitaria –ha scelto quella della difesa della D’Urso. Questione di priorità, insomma. “Chiudono un programma (che va male) alla d’Urso. Chiunque abbia a cuore ...