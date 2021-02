Le azioni di Tokyo ricadono sulla svendita tecnologica | portando il Nikkei sotto i 30 000

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mercoledì ledihanno ceduto a causa di prese di profitto che hanno colpito in particolare leorientate alla tecnologia, costringendo la media deldi riferimento a chiuderei 30.000 per la prima volta in sette giorni di mercato. La media deldi 225 emissioni è scesa di 484,33

Ultime Notizie dalla rete : azioni Tokyo

Il Sole 24 ORE

...06 per cento a 5,80 euro Diasorin: - 0,64 per cento a 158,2 euro Per investire su tutte le... La borsa di, infatti, ha chiuso la seduta con il Nikkei in ribasso dell'1,61 per cento a quota ...ha perso l'1,6%, Hong Kong arretra del 3%, appesantita anche dall'aumento della tassazione sulle negoziazioni delle. Milano sale dello 0,20% , Londra cede lo 0,3% mentre Francoforte ...Avvio misto per le borse europee dopo lo scivolone dei listini asiatici. Tokyo ha perso l'1,6%, Hong Kong arretra del 3%, appesantita anche dall'aumento della tassazione sulle negoziazioni delle azion ...(Teleborsa) - La Banca del Giappone rivedrà la propria politica monetaria a marzo per renderla più sostenibile a lungo termine, in quanto il perdurare della pandemia rende necessario mantenere ...